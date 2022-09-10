فيريرا يكشف 3 أسباب وراء خسارة الزمالك أمام الهلال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يعتقد “جوسفالدو فيريرا” المدير الفني لفريق الزمالك المصري أن فريق الهلال السعودي كانت له الأفضلية في جوانب عديدة خلال مباراة كأس سوبر لوسيل ضد الزمالك، و التي أقيمت يوم الجمعة في دولة قطر.

وتوج الهلال بكأس سوبر لوسيل في قطر يوم الجمعة بعد تغلبه على الزمالك بركلات الترجيح، حيث انتهى الوقت الاصلي للقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال فيريرا في تصريحات عقب اللقاء : ” تدربنا فقط 4 مرات قبل المباراة، وذلك بسبب حصولنا على راحة، وانتهاء الدوري المصري بداية أغسطس، على عكس الهلال الذي دخل المباراة، وهم في كامل لياقتهم للمباريات”.

وأضاف : “الهلال تميز علينا أيضًا بأنه يلعب في دوري منتظم جماهيريًا، على عكس الدوري المصري الذي يحضر في مبارياته 4 ألاف مشجع”.

وتابع ” الخسارة بركلات الترجيح أمر صعب ومؤلم، ولكن حكام المباراة أعادوا ركلة ترجيح تصدى لها حارسنا محمد عواد، ولم يفعلوا نفس الأمر مع الركلة التي تصدى لها حارس الهلال رغم أنه فعل نفس الأمر وتحرك أيضًا من مكانه”.