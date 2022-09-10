وزير المالية الموريتاني يلتقي بوفد من الاتحاد الأوروبي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس التقى وزير المالية الموريتاني إسلمو ولد محمد أمبادي بنواكشوط، بوفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة رئيس التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا جان مارك دورب. وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها.

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