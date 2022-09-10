الرئيس الأوكراني يعلن استعادة 30 بلدة من القوات الروسية في خاركيف

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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، آخر تطورات الأحداث شرق البلاد
وأوضح الرئيس الأوكراني، أن القوات المسلحة استطاعت استعادة 30 بلدة من الروس في خاركيف
وخرج زيلينسكي، ليقول: “في الوقت الراهن، حررت القوات المسلحة الأوكرانية وسيطرت على أكثر من 30 بلدة في منطقة خاركيف على الحدودية مع روسيا”
في حين التزمت روسيا الصمت فيما يخص استعادة أوكرانيا 30 بلدة، دون أن تعلق على الأحداث
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Source almnatiq
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