اتحاد الكرة يرسل للهلال الموعد الرسمي لانتهاء عقوبة محمد كنو

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كشفت مصادر صحفية، عن الموعد النهائي لانتهاء عقوبة لاعب الهلال محمد كنو، الذي يواجه عقوبة الإيقاف.

وأوضحت ” الرياضية”، أنه وفقا لرد اتحاد القدم الذي بعثة للهلال، تنتهي عقوبة محمد كنو لاعب الفريق الأول لكرة القدم في الـ28 من أكتوبر المقبل.

وكان نادي النصر قد أعلن عن تلقيه خطابًا من مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأن قضية اللاعب الدولي محمد كنو.

وأعلن نادي النصر في وقت سابق تلقيه خطاباً من مركز التحكيم الرياضي يفيد بأن هيئة التحكيم قررت بالإجماع إلزام نادي الهلال واللاعب (متضامنين أو منفردين) بدفع تعويض مالي لنادي النصر بمبلغ قدره 20.306.998 مليون ريال. وتأييد قرار غرفة فض المنازعات بإيقاف اللاعب 4 أشهر، وتأييد قرار إيقاف نادي الهلال فترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين.



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Source akhbaar24

