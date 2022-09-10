ارتفاع حصيلة قتلى زلزال سيتشوان إلى 88

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المناطق _متابعات
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة لودينج بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين الإثنين الماضي إلى 88 قتيلاً.
وما زال 30 شخصاً في عداد المفقودين وفقاً للسلطات الصينية.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن مركز الإنقاذ قوله إن 50 شخصاً لقوا مصرعهم في محافظة “لودينج” بولاية “قانتسي” بإقليم التبت، فيما قضى 38 آخرون نحبهم في محافظة “شيميان” في مدينة “ياآن”.
وأوضح المركز أنه لا يزال هناك 30 شخصا في عداد المفقودين فيما بلغ عدد المصابين 400 شخص بينهم 38 في حالة خطيرة.
وكان زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر قد ضرب الإثنين الماضي محافظة “لودينج” في “قانتسي”.
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Source almnatiq
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