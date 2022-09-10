فهد بن نافل: الهلال خير من يفتتح منصة ملعب نهائي كأس العالم

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علق رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، على تتويج فريقه الأول لكرة القدم، بلقب كأس سوبر لوسيل 2022، على حساب نظيره الزمالك المصري.

وفاز فريق الهلال على نظيره الزمالك المصري، بركلات الترجيح بنتيجة (4-1)، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 1-1.

وقال بن نافل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الهلال خير من يفتتح منصة ملعب نهائي كأس العالم.. مبروووك للمملكة والهلاليين.. وحظًا أوفر لأشقائنا الزمالك.. شكرًا للأشقاء في قطر على حسن ضيافتهم وجودة تنظيمهم ودعواتنا لهم بالتوفيق والنجاح.



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Source akhbaar24

