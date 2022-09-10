شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مثير من مدرب الزمالك: لماذا لم يعيدوا الركلة التي تصدى لها حارس الهلال بعد تحركه؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حلت خسارة مثيرة على نادي الزمالك المصري أمس الجمعة أمام الهلال السعودي في نهائي كأس سوبر لوسيل، والذي انتهى بفوز زعيم القارة الآسيوية على الفارس الأبيض 4/1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

أهداف مباراة الهلال والزمالك اليوم في كأس سوبر لوسيل 2022

أُفتتحت أهداف اللقاء عن طريق إيجالو في الدقيقة الـ 18 من عمر المباراة، قبل أن يضيف زيزو التعادل في الدقيقة الـ 33 من أحداث المباراة.

فيريرا ينفعل بتصريحات مثيرة عن مباراة الهلال

وأدلى المدير الفني لنادي الزمالك، جوسفالدو فيريرا بتصريحات مثيرة عقب الخسارة التي حلت على صفوف القارئ الأبيض أمس على يد زعيم آسيا.

وتحدث فيريرا عن الركلة التي تصدى لها حارس الزمالك محمد عواد، قبل أن تتم إعادتها بسبب تحركه عن خط المرمى.

وقال فيريرا: "الخسارة بركلات الترجيح صعبة، أعادوا ركلة تصدى له عواد عندنا تحرك، ولم يعيدوا الركلة التي تصدى له حارس الهلال رغم أنه تحرك".

وتحدث عن ما ميز الهلال أمام الزمالك اليوم: " ما يميز الهلال أمام الزمالك أنه يلعب في دوري منتظم بحضور جماهيري، على عكس الدوري المصري الذي يحضر فيه 4 آلاف مشجع فقط".

وعن وجود الجماهير، أردف فيريرا:" وجود الجماهير كانت إضافة كبيرة للمباراة".

وفي السياق ذاته.. احتضن ملعب لوسيل "أكبر ملاعب كأس العالم قطر 2022"، القمة النارية التي جمعت بين بطل الدوري المصري والسعودي في نهائي لوسيل الذي أُقيم لأول مرة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تعرف على جوائز كأس لوسيل 2022

يحصل الفائز بكأس لوسيل 2022 "الهلال " على مبلغ مالي ضخم يقدر بـ مليون ونصف دولار امريكي، بينا يحصد الزمالك مليون دولار أمريكي فقط.