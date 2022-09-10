شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التتويج بسوبر لوسيل.. تعرف على مباراة الهلال القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح نادي الهلال السعودي في إضافة جائزة جديدة إلى دولاب بطولاته بعد تحقيق فوز مثير على الزمالك المصري بـ ركلات الترجيح 4/1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الطرفين، في نهائي كأس سوبر لوسيل.

بعد التتويج الأخير.. تعرف على كل ما يخض مباراة الهلال القادمة

يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم، عن مباراة الهلال القادمة بعد التتويج بسوبر لوسيل، وذلك ما نرصده لكم في السطور التالية.

بعد التتويج بـ لوسيل.. موعد مباراة الهلال والقنوات الناقلة

يقع الوحدة ضيفًا على الهلال يوم الجمعة القادم الموافق 16 من سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة الجمعة في دوري روشن 2022/2023

ومن المقرر أن تُنقل المباراة التي تجمع بين الهلال والوحدة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الناقلة لجميع مجريات دوري روشن 2022/2023.

موقف الهلال في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

يقع الهلال في المركز الثاني من جدول ترتيب دوري روشن السعودي "بالعلانة الكاملة"، 9 نقاط بعدما حقق فوز على الخليج بثنائية، وانتصر على الفيحاء بالنتيجة مثلها، وأخيرًا الفوز على الوحدة بهدف.

وفي سياق آخر.. استضاف أكبر ملاعب كأس العالم قطر 2022 "ملعب لوسيل" النهائي الذي أُقيم لأول مرة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، في قمة نارية جمعت بين بطل الدوري المصري "الزمالك "، والسعودي "الهلال".

أهداف مباراة الزمالك والهلال اليوم

وجاءت أهداف اللقاء مُسجلة في البداية من جانب الموج الأزرق في الدقيقة الـ 18 من عمر اللقاء، قبل أن يعود الزمالك إلى أحداث المباراة ويُسجل التعادل بصاروخية من أحمد سيد زيزو في الدقيقة الـ 33.

تعرف على جوائز الهلال والزمالك في كأس لوسيل 2022

ويحصل الهلال على مليون ونصف أمريكي بعد حصده للقب سوبر لوسيل، بينما يحصد صاحب المركز الثاني "الزمالك" على مبلغ يُقدر بـ مليون دولار أمريكي.