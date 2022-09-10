شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. خسارة ضد الهلال في كأس سوبر لوسيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 9 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها خسارة كأس سوبر لوسيل.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:



أخبار الزمالك اليوم.. الهلال يتوج بلقب كأس سوبر لوسيل

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، هزيمة ضد الهلال السعودي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف بركلات الترجيح، في كأس سوبر لوسيل.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يحسمها زعيم آسيا بركلات الترجيح، ويتوج بكأس سوبر لوسيل، على الملعب الذي يستضيف نهائيات كأس العالم.

أخبار الزمالك اليوم.. فيريرا يعلق على الهزيمة ضد الهلال



أكد البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه كان يعلم جيدًا أن مباراة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل صعبة، في ظل قوة الفريق المنافس وجاهزيته.

وقال المدير الفني للأبيض في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"جدول المباريات كان صعبًا في الدوري المصري وأنهينا المسابقة في نهاية شهر أغسطس الماضي، وهناك بعض اللاعبين حصلوا على راحة وخاضوا ثلاث تدريبات فقط، والزمالك خاض 4 تدريبات فقط قبل مباراة الهلال السعودي على العكس من المنافس الذي دخل اللقاء في كامل لياقته".



أخبار الزمالك اليوم.. شيكابالا يعرب عن حزنه بعد خسارة سوبر لوسيل



أعرب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حزنه بعد الخسارة ضد الهلال السعودي، في كأس سوبر لوسيل.



وقال شيكابالا في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: كان هدفنا إسعاد الجماهير من المباراة، والحمدلله الماتش كان كويس، ونشكر كل الجماهير التي حضرت من أجلنا".