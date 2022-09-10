شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. الكشف رسميًا عن مدرب الفريق الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الجمعة 9 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان إسم المدرب الجديد.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار النادي الأهلي كالآتي:



أخبار الأهلي اليوم.. السويسري كولر مدربًا للفريق



أعلن النادي الأهلي، تعيين السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني السابق.

ووقع السويسرى مارسيل كولر، على عقود تدريب الفريق الأحمر لمدة عامين قادمين، ويصطحب المدير الفني الجديد معه ثلاثة مساعدين، مدربًا ومدرب أحمال ومحلل أداء.



أخبار الأهلي اليوم.. تكثيف المفاوضات مع صفقتين

كثف مسؤولي النادي الأهلي من مفاوضاتهم مع نظرائهم في وادي دجلة من أجل التعاقد مع الثنائي كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان بالميركاتو الصيفي.

ويبحث الأهلي تدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل، بعدما حصل على موافقة الثنائي المتواجد حاليًا في معسكر المنتخب الأولمبي.

أخبار الأهلي اليوم.. نفي الاتفاق مع محمود فايز للتواجد مع كولر





نفى مسؤولي النادي الأهلي، ما يتردد عن وجود محمود فايز مدرب المنتخب الوطني السابق، ضمن جهاز السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد.

وترددت أنباء فور تعيين كولر لتدريب المارد الأحمر بالموسم الجديد، عن اقتراب فايز من التواجد معه ضمن جهازه الفني بالموسم المقبل.

ويعقد الأهلي مؤتمر صحفي يوم الإثنين المقبل لتقديم المدير الفني، وسيتم الكشف وقتها عن باقي أفراد الجهاز الفني، بعدما أعلن النادي، عن تعيين السويسري مارسيل كولر لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، بالموسم الجديد.