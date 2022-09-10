شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك يكشف السبب وراء الهزيمة ضد الهلال في سوبر لوسيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أسباب الهزيمة ضد الهلال السعودي، في كأس سوبر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.



الهلال يتوج بكأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك



ونجح الهلال في تحقيق لقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك بنتيجة 4-1، بركلات الترجيح مساء اليوم الجمعة على ملعب لوسيل بالدوحة، بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.

وأكد التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، أن الهزيمة جاءت بسبب الظروف الصعبة التي مر بها الفريق قبل اللقاء، في كأس سوبر لوسيل.



الجزيري يكشف سر الهزيمة ضد الهلال

وتحدث النجم التونسي عبر قناة "bein sports القطرية" بعد المباراة حيث قال "الفريق عانى من ظروف صعبة قبل المباراة، وكان مرهقا بسبب موسم كروي طويل، ولم نخض فترة إعداد".

وأضاف: "الخسارة من الهلال السعودي بسبب عدم التركيز الجيد بنسبة 100%، ووصلنا مع الهلال لركلات الترجيح وهذا أمر جيد".

وتابع: "كان هدفنا الفوز وإسعاد جمهور الزمالك، لكن البطولة ليست من نصيبنا، ومبروك للهلال السعودي، وكل الشكر لمسؤولي قطر على التنظيم الجيد، وملعب لوسيل من أفضل الملاعب الكروية".