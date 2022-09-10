أخضر كرة الماء يتغلب على منتخب الجزائر في البطولة العربية بالقاهرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

حقق المنتخب السعودي لكرة الماء فوزًا مهمًا على منتخب الجزائر بنتيجة (4 – 3) في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للبطولة العربية للألعاب المائية للفئات السنية، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 7 سبتمبر حتى 10 من الشهر نفسه.

وتمكن المنتخب الجزائري من إحراز التقدم خلال الأشواط الثلاثة الأولى للمباراة بنتائج (1 – 0) (2 – 0) (3 – 2)، قبل أن يتفوق المنتخب السعودي في الشوط الرابع والأخير، وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة (4 – 3).

وفي مباراة أخرى، خسر المنتخب السعودي لكرة الماء أمام نظيره المصري بنتيجة (9 – 3) في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة ضمن منافسات الجولة الخامسة للبطولة.

وبتلك النتائج، تصدر منتخب مصر جدول منافسات كرة الماء بـ 10 نقاط ، يليه المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط ، بينما جاء منتخب الجزائر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، ومنتخب الكويت في المركز الرابع والأخير ولديه في رصيده نقطتين.

وتختتم منافسات كرة الماء السبت، حيث سيلتقي المنتخب السعودي في الجولة السادسة والأخيرة نظيره الكويتي، بينما سيواجه منتخب مصر نظيره الجزائري.