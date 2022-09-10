اخبار الخليج – بعد تداول مقطع مصور.. «الداخلية» تنفي انتحار فتاة بمجمع تجاري

محمد بن مسعود - الدمام - ‮«‬شرطة‭ ‬العاصمة‮»‬‭ ‬تنفي‭ ‬ما‭ ‬تضمنه‭ ‬مقطع‭ ‬مصور‭ ‬متداول‭ ‬،‭ ‬يتضمن‭ ‬انتحار‭ ‬فتاة‭ ‬بمجمع‭ ‬تجاري‭ ‬،‭ ‬وتؤكد‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تباشر‭ ‬اي‭ ‬وقائع‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭.‬

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