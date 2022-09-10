محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى من تكون الضباب على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات جدة والقنفذة والليث ورابغ ومركزي ثول، و الشعيبة، إضافة إلى المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة التي تبدأ من الساعة الـ 2 من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة 8 صباحا، يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية.

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: تكون الضباب على عدد من محافظات مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.