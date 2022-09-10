بعد ظهوره يؤذّن في المسجد.. مغنٍّ مصري مشهور يعود للساحة الفنية بعد انقطاع طويل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وسائل الإعلام المصرية عودة الفنان الكبير مجدي الشربيني، نجم الثمانينيات، إلى الظهور على الساحة الفنية مرة أخرى بعد انقطاع كبير.

وقال الفنان الكبير مجدي الشربيني إن «أولاده شجّعوه للعودة إلى الساحة الفنية مرة أخرى بعد انقطاع دام لمدة 10 سنوات، إذ شجعه ابنه الكبير أن يكونوا فرقة فنية خاصة بهم ويقدموا عددًا من الأغاني الفنية، ويقوموا على إعدادها بشكل مجمل، من الكتابة حتى الإخراج».

وأوضح الفنان مجدي الشربيني أن «سبب انقطاعه عن الفن خلال الفترة الماضية هو أنه كان يريد التقرب إلى الله أكثر، فقرر عندها ترك الفن، حتى شجعه أبناءه مرة أخرى»، وأردف حديثه قائلاً: «دلوقتي الفن مش زي زمان.. الفن دلوقتي أقرب إلى الرقص منه إلى تقديم شيء هادف وجميل».

من جانبه، أضاف نجل الفنان مجدي الشربيني أن هذه التجربة لاقت قبولًا كبيرًا من جانب الجماهير، كون والده الفنان مجدي الشربيني يقدم مجموعة من الأغاني بمشاركة أبنائه الأربعة، وأردف قائلاً: «الناس كانت بتشجعنا طول الوقت، وبيقولوا لنا جميلة أوي الفكرة دي».

كما أشار نجل الفنان مجدي الشربيني إلى أن والده بحاجة إلى تسليط الضوء عليه مرة أخرى ومساعدته في الظهور إلى الساحة مرة أخرى.