“الهلال الأحمر”: وسائل التواصل تنشر مفاهيم خاطئة للتعامل مع الحالات الإسعافية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تشارك المملكة غدا (السبت) في الاحتفاء باليوم العالمي للإسعافات الأولية، بهدف زيادة الوعي، ومعرفة أساسيات الإسعافات؛ لرفع الوعي حول أهميتها في إنقاذ الأرواح.
ويهدف الاحتفاء إلى التشجيع على اكتساب المعرفة في الإسعافات الأولية، والتوعية بأهم الحوادث المنزلية والخارجية، والطريقة المثلى لتحدي المواقف الصعبة التي قد تنقذ حياة إنسان.
وأكدَ رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور جلال العويسى، أن الهيئة حشدت جهودَها لنشر الوعي بالإسعافات الأولية وبطرق تعلُّمها ضمن منظومة من البرامج التدريبية، التي استفاد منها في العام الماضي فقط ما يزيد على 1.2 مليون مستفيد.
من جانبها، بيَّنت مديرة التثقيف المجتمعي بالهيئة، الدكتورة لمياء البراهيم، أن غالبية المقاطع الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي تنشر مفاهيم خاطئة بكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية.
وأوضحت أن الأخطاء الإسعافية الشائعة تتمثل في ضعف الوعي بما يتسبب بأضرار للمصاب أثناء إسعافه، كتحريكه قبل وصول الفرق الإسعافية في الحوادث والكسور وإصابات الرأس، كذلك عدم التفريق بين الحالات الصحية الباردة والحالات الإسعافية، ما يترتَّب عليه الإضرار بسلامة المرضى.
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يذكر أن الهيئة تستقبل عبر منصة “متأهب” طلبات التدريب والتثقيف المجتمعي، والوعي بأساسيات الإسعافات الأولية المتاحة على مدار العام وفي مختلف مناطق المملكة، يقدِّمها نخبة من المدربين المؤهلين من أطباء ومتخصصين، وتمنح شهادة للمتدرب بعد الاجتياز، ويمكن التسجيل من خلال الرابط.
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