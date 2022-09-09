شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة اليوم.. "13" قضية ضد الراقي تُهدد عودته إلى دوري المحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية اليوم الخميس عن ضربة مدوية ضربت نادي أهلي جدة السعودي بسبب الديون، مما يُهدد عودته إلى الدوري السعودي للمحترفين الذي رحل عنه بالموسم الماضي بعد أن احتل المركز الـ 15 من جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية تفاصيل قضايا الأهلي التي تهدد استقراره خلال الفترة القادمة.

وأكد الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، أن هناك ما يقرب من 13 قضية ضد النادي الأهلي، أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

الأهلي معرض للحرمان من التعاقدات وخصم النقاط والعودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين

أشار إعلامي من خلال رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إلى وجودة صعوبة كبيرة تهدد استقرار الراقي خلال الفترة المقبلة.

ونشر عناد الرشيد: "قيمة عقوبات الأهلي بسبب القضايا، تصل إلى 100 مليون ريال، واذ ولم يسددها الراقي قبل إصدار الحكم النهائي، فإنه سيكون معرضًا للخصم من النقاط، والتعاقدات، بالإضافة إلى تهديد عودته إلى صفوف المحترفين.

أهلي جدة يواصل استعداداته لمباراة العروية

يستمر لاعبو الراقي في مواصلة الاستعدادات للمباراة القادمة المقرر أن تقام أمام العروبة مساء الأحد القادم الموافق 11 من سبتمبر.

توقيت مباراة الأهلي والعروبة اليوم في دوري يلو السعودي 2022/2023

وتبدأ إنطلاقة المباراة مساء الأحد في الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة وخمس بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة وخمس بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعروبة الأحد في دوري يلو السعودي 2022/2023

من المقرر أن تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، بالإضافة إلى جميع مجريات البطولة خلال النسخة الجارية.

الجدير بالذكر يقع الأهلي في المركز الـ 11 من جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى برصيد 4 نقاط، بعد تعادل وخسارة وفوز منذ انطلاق البطولة.