شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد ملخص وأهداف مباراة الهلال والزمالك في كأس لوسيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقدم لكم موقع “السعودية سبورت” ملخص وأهداف مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال بطل الدوري السعودي في النسخة الماضية ونظيره الزمالك المصري.

نتيجة مباراة الهلال والزمالك

وانتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الزمالك المصري، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتجه اللقاء إلى ركلات الترجيح، في كأس سوبر لوسيل.

وخطف فريق الهلال الفوز على حساب الفريق المصري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف بركلات الترجيح، بعد تألق من عبدالله المعيوف.

والتقى فريق الهلال بطل الدوري السعودي بنظيره الزمالك بطل الدوري المصري، اليوم الجمعة، على ستاد لوسيل بقطر، في كأس لوسيل الودي.

وفي الشوط الأول، قص الهلال شريط الأهداف في الدقيقة 18، عن طريق أوديون إيجالو.

وبعد محاولات عديدة نجح أحمد سيد زيزو في تسجيل هدف التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 33.

ملخص وأهداف مباراة الهلال والزمالك