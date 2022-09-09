شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال ينجح فى رد الإعتبار ويثبت أنه الزعيم الحقيقي للكرة العربية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح نادي الهلال فى قتل مفاجأة الزمالك بالفوز بكأس لوسيل، بعدما تمكن الزعيم من الفوز على الفارس الأبيض 4/1 فى ركلات الترجيح، فى الوقت الذي عاد فيه الزمالك للمباراة بعد تأخره بهدف نظيف، قبل أن يدرك الزمالك التعادل سريعًا، لتنتهي مجريات المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشهدت مجريات المباراة ضغط شرس من الهلال بطول الملعب، فى الوقت الذي توقف الزمالك فى الإستبسال على عرين مرمي عواد، ومحاولة تصميم هجمات مرتدة سريعة تساعد الفريق فى تحقيق الفوز، لكن فشل الفارس الأبيض فى صناعة الحدث أمام الهلال مرة أخري وتكرار سيناريو 2019.



المعيوف يقود الهلال لمعانقة كأس لوسيل

وفى سياق متصل أظهر الحارس الهلالي عبد الله المعيوف تألق كبير فى ضربات الترجيح، حيث نجح فى تشتيت تركيز زيزو فى الركلة الترجيحية الأولى للزمالك، والتى أصطدمت فى القائم الأيمن للحارس بعدما توقع الكرة بشكل صحيح، قبل أن يتصدي لكرة الونش فى الركلة الترجيحية الثالثة للفريق المصري.

فى حين تكفل لاعبي الهلال بتسجيل جميع الركلات التى سددها الفريق، لتنتهي فعاليات المباراة وركلات الترجيح قبل اللجوء للركلة الخامسة والأخيرة، الشئ الذي وضع الزعيم لمكانه الصحيح وأعاده على عرش الكرة العربية مرة أخري، بعد تداعيات بعض الجماهير البيضاء بأن الزمالك زعيم العرب.



عواد يخرج من اللقاء بثوب البطل

وعلى الجانب الآخر تألق الحارس محمد عواد بشدة فى المباراة، حيث نجح فى منع الهلال من تحقيق التقدم على الفريق الأبيض، بعدما نجح زيزو فى إدارك التعادل، وواقف سدًا منيعًا أمام جميع الإختبارات التى تعرض لها الحارس المصري، لينال إشادة المعيوف بعد إنتهاء اللقاء فى أحدي اللافتات الرائعة.