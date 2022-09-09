شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف حجازي.. اتحاد جدة يفوز على الرائد في الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، في تحقيق الفوز أمام نظيره الرائد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي، بهدف دون رد.

اتحاد جدة يفوز بهدف نظيف أمام الرائد

وفاز اتحاد جدة بهدف نظيف سجله أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في شباك الرائد في الدقيقة 66، من عمر الشوط الثاني، بعد انتهاء النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد اتحاد جدة إلى 7 نقاط محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الرائد عند 3 نقاط محتلًا المركز العاشر.

يشار إلى أن فريق اتحاد جدة دخل اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. مارسيلو جروهي

في خط الدفاع.. عمر هوساوي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي

في خط الوسط.. عبدالرحمن العبود، إيجور كورنادو، طارق حامد، حمدان الشمراني

وفي خط الهجوم.. هيلدر كوستا، رومارينهو، عبدالرزاق حمدالله