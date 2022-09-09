شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الهلال بطلًا لكأس لوسيل بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسدل الستار على أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الزمالك المصري، في لقاء كأس سوبر لوسيل.

والتقى فريق الهلال بطل الدوري السعودي بنظيره الزمالك بطل الدوري المصري، اليوم الجمعة، على ستاد لوسيل بقطر، في كأس لوسيل الودي.

وحصد الهلال لقب كأس لوسيل بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4/1.

الشوط الأول

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث بدأ اللقاء سجال بين الطرفين مع بعض المحاولات التي لم تؤتي ثمارها.

وافتتح الهلال الأهداف في الدقيقة 18، عن طريق أوديون إيجالو، بينما تمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 33.

الشوط الثاني

شهد الشوط الثاني سيطرة كبيرة من الجانب الهلالي أتيحت له من خلالها العديد من الفرص التهديفية التي كادت أن تُنهي اللقاء بنتيجة كبيرة ولكن التوفيق لم يحالفه.

ودخل الهلال بتشكيل مكون من

حراسة المرمى.. عبدالله المعيوف

في خط الدفاع.. سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، علي آل بليهي، محمد جحفلي

في خط الوسط.. سلمان الفرج، جوستافو كويلار، كاريلو

في خط الهجوم.. سالم الدوسري، أوديون إيجالو، موسى ماريجا.

وجاء تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد عبد الغني – إمام عاشور – سيد عبد الله ” نيمار ” – محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – أحمد سيد ” زيزو”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري