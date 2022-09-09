الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تقديم دعم عالمي للتصدي لكارثة الفيضانات في باكستان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تقديم دعم عالمي كبير لمواجهة كارثة الفيضانات في باكستان.
وشدد غوتيريش -في تصريح صحفي اليوم عقب وصوله إلى باكستان- على أن المنظمة ستبذل قصارى جهدها لحشد المجتمع الدولي لدعم باكستان في هذا الوضع المأساوي.
واستمع غوتيريش إلى إحاطة بشأن آخر التطورات وجهود الاستجابة التي تقودها باكستان من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري.
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