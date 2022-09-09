اخبار دوليه – عرض كيس شاي استخدمته الملكة اليزابيث عام 1998 للبيع بـ12 ألف دولار

محمد بن مسعود - الدمام - كيس‭ ‬شاي‭ ‬يُزعم‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تهريبه‭ ‬من‭ ‬قلعة‭ ‬وندسور‭ ‬عام‭ ‬1998،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استخدمته‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬يباع‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬Ebay‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بـ12‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬موقع‭ ‬نيويورك‭ ‬بوست‭ ‬الأميركي.

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