اخبار دوليه – قتلى في طرابلس اللبنانية إثر هجوم مسلحين على محل تجاري

محمد بن مسعود - الدمام - أقدم‭ ‬أشخاص‭ ‬مجهولون‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة،‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬محل‭ ‬لبيع‭ ‬الهواتف‭ ‬الجوالة،‭ ‬وهم‭ ‬يستقلون‭ ‬دراجات‭ ‬نارية،‭ ‬في‭ ‬محل‭ ‬التل‭ ‬بمدينة‭ ‬طرابلس‭ ‬شمال‭ ‬البلاد،‭ ‬وأطلقوا‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬رشاشات‭ ‬حربية‭ ‬ورموا‭ ‬قنبلة‭ ‬يدوية‭ ‬لم‭ ‬تنفجر‭.‬

وأفاد‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬‭ ‬بسقوط‭ ‬ثلاثة‭ ‬قتلى‭ ‬وجريح،‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬الهجوم‭.‬

ونقل‭ ‬أحد‭ ‬المصابين‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بواسطة‭ ‬جهاز‭ ‬الطوارئ‭ ‬والإغاثة،‭ ‬ونقل‭ ‬الصليب‭ ‬الاحمر‭ ‬اللبناني‭ ‬صاحب‭ ‬المحل‭ ‬الذي‭ ‬أُصيب‭ ‬بطلق‭ ‬ناري‭ ‬في‭ ‬قدمه‭.‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬فر‭ ‬مطلقو‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬دراجات‭ ‬نارية‭ ‬وعمدوا‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬أثناء‭ ‬فرارهم‭.‬

وتوزعت‭ ‬الإصابات‭ ‬على‭ ‬مستشفيات‭ ‬المنطقة‭ ‬بين‭ ‬المظلوم‭ ‬و‭ ‬النيني‭ ‬والإسلامي‭ ‬فيما‭ ‬عمل‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬طوق‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ولم‭ ‬تعرف‭ ‬أسباب‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭.‬

وأضاف‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬إبعاد‭ ‬المواطنين‭ ‬تمهيداً‭ ‬لتفجير‭ ‬قنبلتين‭ ‬يدويتين‭ ‬موجودتين‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬السكان‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬بداعي‭ ‬السرقة‭ ‬التي‭ ‬تتفاقم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عصابات‭ ‬تنتشر‭ ‬على‭ ‬الطرقات‭ ‬وتشهر‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬صدور‭ ‬المواطنين‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬أن‭ ‬أن‭ ‬القتيل‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬محل‭ ‬الهواتف‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الملثمين‭ ‬المهاجمين‭.‬

والفقيدان‭ ‬هما‭ ‬اللبنانيان‭ ‬عمر‭ ‬ومحمد‭ ‬الحصني‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬ببنين‭ ‬العكارية‭ ‬ويعملان‭ ‬في‭ ‬محل‭ ‬هواتف‭.‬

وقال‭ ‬الصحافي‭ ‬رائد‭ ‬الخطيب‭ ‬لموقع‭ ‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬للوضع‭ ‬الأمني‭ ‬غير‭ ‬مستقر‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬وإن‭ ‬ثمة‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬حادثة‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬القبة‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬وقعت‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة،‭ ‬أصيب‭ ‬خلالها‭ ‬شابان‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة‭ ‬وهما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭.‬

وأضاف‭ ‬الخطيب‭ ‬‮«‬وتنتشر‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬أخبار‭ ‬عن‭ ‬قتيل‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الضنية،‭ ‬في‭ ‬جرود‭ ‬مدينة‭ ‬طرابلس‭ ‬دون‭ ‬معرفة‭ ‬الأسباب‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬البلاد‭ ‬تشهد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬حوادث‭ ‬السرقة‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭ ‬ينفذها‭ ‬مجهولون‭ ‬وسط‭ ‬النهار‭ ‬بقوة‭ ‬السلاح‭.‬