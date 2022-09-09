بعد القمح.. حظرًا جديدًا على تصدير الهند لهذه السلعة الغذائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت الهند، حظر تصدير الأرز، بعد أن زادت الشحنات، بشكل حاد، في الأشهر القليلة الماضية وسط مخاوف حيال محصول الموسم الجديد، بسبب تسجيل معدل أدنى من المتوسط لهطول الأمطار في أربع ولايات رئيسة منتجة للأرز.رسوم على الصادرات
وحظرت السلطات الهندية صادرات الأرز المكسور، وفرضت رسومًا بنسبة 20% على صادرات درجات مختلفة من الأرز
فيما تحاول الهند، أكبر مصدر للحبوب في العالم، دعم الإمدادات وتهدئة الأسعار المحلية بعد أن أدى هطول دون المتوسط للأمطار الموسمية إلى تقليص الزراعة بحسب “رويترز”.
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