“صحة مكة”: إليكم 10 وجبات صحية لا تسبب زيادة الدهون

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كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة عن 10 وجبات صحيّة خفيفة، بأقل من 100 سعرة حراريّة لن تتسبب في زيادة الدهون بالجسم.

وبينت أن الوجبات تتمثل في تناول كوبين من الفراولة، ونصف حبة من الأفوكادو، و3 أكواب من الفشار.

وأضافت أن الوجبات تشتمل على تناول نصف كوب من الشوفان، وكوب من البطيخ، وبرتقالة واحدة، وكوب توت، إلى جانب قبضة يد من اللوز، و20 حبة من الفستق، وحبة بيض.

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Source akhbaar24

