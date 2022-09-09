︎
.
كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة عن 10 وجبات صحيّة خفيفة، بأقل من 100 سعرة حراريّة لن تتسبب في زيادة الدهون بالجسم.
وبينت أن الوجبات تتمثل في تناول كوبين من الفراولة، ونصف حبة من الأفوكادو، و3 أكواب من الفشار.
وأضافت أن الوجبات تشتمل على تناول نصف كوب من الشوفان، وكوب من البطيخ، وبرتقالة واحدة، وكوب توت، إلى جانب قبضة يد من اللوز، و20 حبة من الفستق، وحبة بيض.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “صحة مكة”: إليكم 10 وجبات صحية لا تسبب زيادة الدهون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.