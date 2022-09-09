بركلات الترجيح.. الهلال يتوج بكأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري (فيديو وصور)

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حقق فريق الهلال كأس سوبر لوسيل، بعد الفوز على نظيره الزمالك المصري، بركلات الترجيح بنتيجة (4-1)، في اللقاء الذي أقيم بملعب لوسيل مساء الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة.



وبدأ الهلال التسجيل في الدقيقة (18) عن طريق لاعبه أوديون إيغالو، بعد تمريرة طولية من جوستافو كويلار، استلمها إيغالو وانفرد بالمرمى وسدد كرة من فوق حارس الزمالك محمد عواد لتسكن الشباك.

وأدرك الزمالك هدف التعادل في الدقيقة (33) عن طريق زيزو، بعدما انفرد اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري، من يسار منطقة الجزاء وسدد كرة ولكن تصدى لها حارس مرمى الهلال، لترتد إلى زيزو الذي سدد الكرة في الشباك.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 1-1، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الجزاء، التي حسمها فريق لصالحه بنتيجة 4-1.

أحداث المباراة

وفي الدقيقة 3، ارسلت عرضية من الجانب الأيسر داخل منطقة جزاء الزمالك، لكن الدفاع قام باخراج الكرة قبل أن تصل للمهاجم ايغالو.

وكاد أن يسجل ايغالو الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 6، بعد تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس تصدى لها ببراعة وأبعدها لركلة ركنية.

وسجل اوديون ايغالو الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 18، مستغلا تمريرة خلف دفاع الزمالك، ليسكنها في شباك الحارس بطريقة رائعة.

وسدد سلمان الفرج تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدققيقة 30، لكن حارس الزمالك محمد عواد تصدى لها ببراعة.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التعادل لفريق الزمالك في الدقيقة 33، بعدما تصدى الحارس عبدالله المعيوف لتسديدة من المهاجم سيف الدين الجزيري، لتصل إلى زيزو الذي سددها في الشباك.

وتصدى حارس الزمالك محمد عواد لهدف محقق في الدقيقة 45، بعد تسديدة من ماريغا من داخل منطقة الجزاء، لتخرج لركلة ركنية.

وسدد كويلار تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 54، لكن الكرة خرجت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 68، قرر مدرب الهلال رامون دياز الدفع باللاعب ميشايل ديلجادو بدلا من موسى ماريغا.

وفي الدقيقة 69 اهدر سالم الدوسري هدفا محققا للهلال، بعد تسديد كرة داخل منطقة الجزاء لتمر بجانب القائم الأيسر للزمالك.

وأرسل ياسر الشهراني عرضية في الدقيقة 86، ليحولها اللاعب ميشايل ديلجادو برأسه وتخرج لركلة مرمى.

هدف #الهلال الأول في مرمى #الزمالك

في الدقيقة 17 سجله اللاعب إيغالو ⚽!#الهلال_الزمالك#كأس_سوبر_لوسيل#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/3xEGcvTcl1

— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv)

هدف #الزمالك الأول في مرمى #الهلال

في الدقيقة 33 سجله اللاعب أحمد مصطفى زيزو⚽!#الهلال_الزمالك#كأس_سوبر_لوسيل#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/tqCDweqm3M

— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv)

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Source akhbaar24

