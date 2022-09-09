انعقاد المؤتمر الصحفي لمدربي المجموعة الأولى لتصفيات آسيا تحت 20 عاماً بالشرقية

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المناطق_واس

عُقِدَ اليوم- المؤتمرُ الصحفي الخاص بمدربي منتخبات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 20 عامًا التي تستضيفُها المنطقةُ الشرقيةُ خلال المدة من 10-18 سبتمبر الجاري بمشاركة منتخبات المالديف، والصين، وميانمار، والفلبين، وأوزبكستان، بالإضافة إلى المنتخب السعودي.

واستهلَّ المديرُ الفني لمنتخب أوزبكستان فرهاد نيشانوف المؤتمرَ الصحفي، حيث أكدَ جاهزيةَ لاعبيه للتصفيات،مشيرًا إلى أنه يسعى لاعتلاء صدارة المجموعة، فيما أعرب المدير الفني لمنتخب المالديف أحمد شاكر عن تطلعه للظهور بشكل مشرف خلال المباريات.

من جانبه، وصفَ المدير الفني لمنتخب ميانمار سو ميت مين المجموعةَ بالصعبة، مشيرًأ إلى أن منتخبات السعودية والصين وأوزبكستان هي الأكثر قدرة على تحقيق الصدارة، فيما أكدَ مدربُ المنتخب الصيني أنتونيو فيسينتي أن وجود المنتخب السعودي في المجموعة يجعلها أصعب، لكنه أكدَ جاهزيةَ لاعبيه للتصفيات بعد خوض العديد من الوديات خلال المدة الماضية.

واختتمَ المديرُ الفني للمنتخب السعودي صالح المحمَّدي المؤتمرَ الصحفي بالتأكيد أن المجموعة الأولى هي الأصعب بين مجموعات التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا “أوزبكستان 2023” كونها تضمُّ ثلاثةَ منتخبات مرشحة لتحقيق اللقب، لكنه أعربَ عن ثقته في قدرة لاعبي الأخضر على التأهل ومواصلة إنجازاتهم التي زيَّنُوها المدة الماضية بالتتويج بكأس العرب للشباب.

ويستضيفُ ملعبا الأمير سعود بن جلوي بالخبر والأمير محمد بن فهد بالدمام مبارياتِ المجموعة التي تنطلق غدًا السبت بمواجهتي أوزبكستان مع المالديف وميانمار مع الصين.

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Source almnatiq

