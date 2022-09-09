رأسية “حجازي” في مرمى “الرائد” تقفز بـ “الاتحاد للمركز الثالث (فيديو وصور)

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فاز فريق الاتحاد بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الرائد، مساء اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن.

وسجل هدف الاتحاد الوحيد خلال اللقاء محترفه المصري أحمد حجازي بالدقيقة (66) من عمر المباراة.

ورفع الاتحاد بهذا الفوز رصيده إلى النقطة (7) في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد الرائد عند (3) نقاط في المركز العاشر.

وإليكم ملخص بأبرز أحداث المباراة:



أرسل لاعب الاتحاد طارق حامد كرة عرضية بالدقيقة (3) ولكن أبعدها دفاع الرائد.

وارتكب لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة (5) خطأ ضد لاعب نادي الرائد عبدالله الفهد.

وسدد لاعب الاتحاد رومارينيو كرة في الدقيقة (8) ولكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.

وسدد لاعب الرائد أليكساندر ميتريتا كرة في الدقيقة (12) ولكن مرت بجوار مرمى الاتحاد.

ودفع المدير الفني لفريق الاتحاد، نونو سانتو في الدقيقة (26) باللاعب أحمد بامسعود بدلاً من أحمد شراحيلي.

وارتكب لاعب نادي الرائد جوليو تافاريس في الدقيقة (28) خطأ ضد لاعب الاتحاد عمر هاوساوي.

وأرسل لاعب فريق الرائد عوض خميس في الدقيقة (30) كرة عرضية أبعدها دفاع الاتحاد.

وردّ الاتحاد بكرة عرضية في الدقيقة (32) عن طريق عمر هوساوي ولكن أبعدها دفاع الرائد.

وسدد لاعب الاتحاد رومارينهو في الدقيقة (34) كرة مرت بعيدة عن مرمى الرائد.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (37) بطاقة صفراء ضد لاعب الاتحاد حمدان الشمراني.

وعاد لاعب الرائد عوض خميس في الدقيقة (39) لإرسال كرة عرضية ولكن أبعدها دفاع الاتحاد.

وأشهر حكم المباراة بالدقيقة (40) بطاقة صفراء ضد مدافع الاتحاد أحمد حجازي.

وسدد لاعب الاتحاد هيلدر كوستا كرة في الدقيقة (45+2) ولكن مرت بجانب المرمى.

وارتكب لاعب نادي الرائد داميان دوكوفيتش في الدقيقة (49) خطأ ضد لاعب الاتحاد أحمد حجازي.

وأرسل لاعب الرائد محمد فوزير في الدقيقة (51) كرة عرضية أبعدها دفاع الاتحاد.

وأرسل لاعب الاتحاد طارق حامد في الدقيقة (53) كرة عرضية ولكن أبعدها دفاع الرائد ثم أرسل لاعب الاتحاد حمدان الشمراني في الدقيقة (55) عرضية أبعدها الدفاع.

وسدد لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله كرة في الدقيقة (56) مرت بجوار القائم الأيسر.

وسجل الاتحاد في الدقيقة (59) هدفًا ولكن ألغاه الحكم بداعِ التسلل على لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله.

وتقدم الاتحاد بهدف في الدقيقة (66) عن طريق لاعبه أحمد حجازي بعدما أرسلت كرة ركنية حولها برأسه في شباك الرائد.

شاهد هدف #أحمد_حجازي لـ #الاتحاد في مرمى #الرائد ⚽️

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