أخضر “تحت 20 عامًا” يواصل تدريباته في الدمام استعدادًا للتصفيات الآسيوية

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واصل المنتخب الوطني تحت 20 عامًا اليوم الجمعة تدريباته في الدمام، استعدادًا لخوض منافسات المجموعة “الأولى” من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.

ويواصل المنتخب الوطني غدًا السبت تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب المالديف في أولى مبارياته ضمن التصفيات يوم الإثنين المقبل.

من جهة ثانية، أعلن المدير الفني صالح المحمدي قائمة “الأخضر” للمشاركة في التصفيات الآسيوية، والتي تضم 23 لاعبًا أسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، حامد الشنقيطي، تركي بالجوش، محمد الدوسري، محمد سليمان، سويلم المنهالي، محمد برناوي، سليمان هزازي، سالم النجدي، أحمد الجليدان، عبدالملك العييري، فيصل الصبياني، عباس الحسن، عبدالله الزيد، عبدالله العنزي، ياسين الزبيدي، مصعب الجوير، محمد المري، عبدالعزيز العليوة، يزيد جوشان، عبدالله رديف، صالح الرحماني، مشاري النمر.

ومن ناحية أخرى، أكد المدير الفني صالح المحمدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد لمدربي منتخبات المجموعة “الأولى” من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 مساء اليوم على الرغبة القوية بنيل بطاقة التأهل لكأس آسيا، مشددًا على عدم سهولة المجموعة التي تضم منتخبات ذات مستوى فني جيد، وهدف واحد وهو نيل بطاقة التأهل.

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 20 عامًا سيستضيف المجموعة “الأولى” من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، والتي تضم إلى جانبه منتخبات، الصين، ميانمار، المالديف، وأوزبكستان، خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر.



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Source akhbaar24

