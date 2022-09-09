10 مباريات في انطلاق بطولتي ممتاز وأولى اليد

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انطلقت اليوم منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز، ومنافسات بطولة أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بخوض 4 مباريات في الممتاز، و6 مباريات في دوري الأولى.
وأسفرت نتائج الدوري الممتاز عن فوز الأهلي على منافسه النور بنتيجة (33-31)، وفوز الصفا على المحيط بنتيجة (27-18)، وتغلُّب الوحدة على ضيفه القارة بنتيجة (28-24)، وفي آخر المواجهات كسب الترجي منافسه الزلفي بنتيجة (30-29)، فيما تستكمل بقية مواجهات الجولة يوم الاثنين 12 سبتمبر 2022م، بلقاء مضر مع الهدى، والخليج مع الابتسام.
وفي بطولة أندية الدرجة الأولى، كسب السلام ضيفه الفيحاء بنتيجة (24-23)، وفاز الفتح على جاره العدالة (28-24)، وتفوَّق الروضة على الثقبة (33-25)، وتغلَّب هجر على الجيل (23-18)، وانتصر الخويلدية على النجوم (32-18)، وفي آخر المواجهات تفوَّق الهداية على الجزيرة (28-26).
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Source almnatiq
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