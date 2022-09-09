14 إصابة في حـادث لحافلة داخل مقر شركة بالقصيم

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أصيب 14 شخصاً نتيجة حـادث مروري تعرضت له حافلة داخل مقر إحدى الشركات في منطقة القصيم. وأوضح مستشفى عيون الجواء أنه جرى إعلان حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطقم الطبية ورفع الجاهزية في جميع الأقسام لتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية اللازمة للمصابين. وكشف عن تنويم 11 حالة داخل المستشفى، وتحويل حالتين للمستشفيات المرجعية لاستكمال العلاج، بينما غادرت حالة واحدة بعد الاطمئنان على صحتها.

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