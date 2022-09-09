نفّذت مشروعات بـ 1.1 تريليون دولار.. خبير: المملكة أكبر موقع بناء عرفه العالم على الإطلاق

محمد بن مسعود - الدمام - تبنت المملكة خطة طموحة وجريئة في الوقت نفسه حين قررت وضع «رؤية 2030» التي تضمنت تنفيذ الكثير من المشروعات في البنية التحتية فضلاً عن مشروعات اقتصادية وتكنولوجية عملاقة.

ومن بين المشروعات شرعت في تنفيذها المملكة «مشروع نيوم» ذلك المشروع الضخم الذي يقع على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة وتصبحَ منصّة عالمية ترسمُ فيها ريادةُ الأعمال والابتكار معالمَ المستقبل الجديد.

3 أهداف لمشروع نيوم

سيحقق مشروع نيوم تحت مظلة رؤية 2030 ثلاثة أهداف رئيسة، تتمثل في تحقيق معيشة استثنائية، وبيئة أعمال مزدهرة، وإعادة ابتكار مفهوم الاستدامة.

ليس فقط مشروع نيوم، ولكن هناك العديد من المشروعات والأفكار التي تبنتها المملكة لتحقيق المزيد من الرفاهية والإنتاج والتحول نحو الريادة، فيتم تنفيذ مشروع عملاق حاليًا للتخلص من المناطق العشوائية وتحويلها إلى مناطق مميزة.

وبحسب شركة الاستشارات العقارية العالمية، نايت فرانك، فقد تجاوزت القيمة الإجمالية لمشاريع العقارات والبنية التحتية منذ إطلاق خطة التحول الوطني في المملكة، المتعلقة برؤية 2030 والتي جرى إطلاقها في 2016 نحو 1.1 تريليون دولار.

أسرع اقتصادات العالم نموًا

من جهته، قال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط بالشركة، إن التحول الهائل الذي يحدث في أسرع الاقتصادات نموًا في العالم واضح للعيان عبر المشهد الحضري بأكمله، مع أكثر من 555 ألف وحدة سكنية وأكثر من 275 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 4.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة المتوقعة، وبحلول عام 2030، فإن البناء المخطط له في المملكة سيجعلها أكبر موقع بناء عرفه العالم على الإطلاق”.

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وتعد بوابة الدرعية التي تبلغ تكلفتها 20 مليار دولار واحدة من المشاريع الضخمة الأخرى في المملكة، وستضيف منطقة الدرعية التاريخية 20 ألف منزل إلى المخزون السكني في الرياض بحلول الوقت الذي تكتمل فيه عام 2027.

وتم الانتهاء من 46% من البناء بعد إنفاق 5 مليارات دولار عليها حتى الآن، وفق نايت فرانك. في دراسة استقصائية حديثة شملت ألف أسرة في جميع أنحاء المملكة، تم تصنيف بوابة الدرعية كثالث أكثر المشاريع الضخمة التي فضل المشاركون السعوديون امتلاك منزل بها، بعد مشروع البحر الأحمر الذي حلَّ ثانيًا، ونيوم التي جاءت في المركز الأول.

ومن المتوقع أن يقترب عدد السكان من 17 مليونًا في الرياض بحلول عام 2030، ارتفاعاً من حوالي 7.5 مليون اليوم، وفقاً للتقرير، كما كشفت المدينة عن مشاريع عقارية بقيمة 104 مليارات دولار على مدى السنوات الست الماضية.

وأشار تقرير نايت فرانك إلى خطط المملكة لتدشين مطار دولي جديد كليًا تبلغ قيمته 147 مليار دولار، ومن المتوقع إعلان تفاصيله قريباً، وسيستحوذ المطار الدولي الجديد على ما يقرب من 74% من نفقات البنية التحتية ضمن رؤية 2030 والبالغة 200 مليار دولار.

وأضاف أن الاستدامة هي موضوع رئيس للرياض أيضاً، مستشهداً بالخطط الأخيرة لمدينة النماء الذكية التي تبلغ مساحتها 10 كيلومترات مربعة، والتي ستكون أول مدينة خالية من الكربون في العاصمة، وستضم حوالي 44 ألف شخص عند اكتمالها.