طوارئ في نيويورك الأمريكية بعد اكتشاف فيروس في مياه الصرف الصحي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، حالة الطوارئ الصحية بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي.
وأوضح أنه تم العثور على فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بمدينة نيويورك في إشارة أخرى على أن المرض، الذي لم يُشاهد في الولايات المتحدة منذ عقد من الزمان، ينتشر بهدوء بين الأشخاص غير المحصنين.
وأكدت إدارات الصحة بالولاية، أن وجود فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بالمدينة يشير إلى احتمال انتشار الفيروس محليًا، مشيرة إلى أن اكتشاف فيروس شلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي أمر مقلق ولكنه ليس مفاجئًا.
وأشارت إلى أن الخطر على سكان نيويورك بات حقيقيًا، مؤكدًا أن العلاج بسيط للغاية، حيث يمكن للجميع الحصول على لقاح ضد شلل الأطفال، لأن شلل الأطفال يمكن الوقاية منه تمامًا، ويجب أن يكون ظهوره مرة أخرى دعوة للعمل من أجل الجميع.
ووفق مراقبين، فإن مدينة نيويورك أصبحت مجبرة على مواجهة شلل الأطفال، في الوقت الذي يكافح فيه مسؤولو الصحة بالمدينة لتطعيم السكان المعرضين للخطر ضد جدري القرود والتكيف مع إرشادات فيروس كورونا المستجد.
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