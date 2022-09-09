سمو وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية المجر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير الخارجية والتجارة في جمهورية المجر بيتر سيارتو.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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