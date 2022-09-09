محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت: –

أصيبت امرأة اليوم بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية رازح بمحافظة صعدة. أصيبت امرأة اليوم بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية رازح بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن قوات حرس العدو السعودي استهدفت امرأة في مديرية بني معين، ما أدى لإصابتها. واستنكر المصدر استهداف قوات حرس الحدود السعودي للقرى الآهلة بالسكان، ما يتسبب في سقوط مزيد من الضحايا، معظمهم نساء وأطفال.

كانت هذه تفاصيل خبر جريحة بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.