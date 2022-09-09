تعليم ظهران الجنوب يُنَفِّذُ لقاءً تعريفياً عن “مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نفَّذت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب بالشراكة مع جامعة الملك خالد، أمس لقاءً تعريفياً عن “مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية”، وذلك على مسرح لجنة التنمية الأهلية، بحضور مدير التعليم طارق الوادعي وعميد الكلية التطبيقية الدكتور مسفر الوادعي.

وأوضحت الإدارة أن المشروع يشمل تخصصات “اللغة العربية، والدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية” ويهدف إلى رفع كفاءة المعلمين والمعلمات وتطويرهم في تخصصات جديدة، واستثمار قدراتهم لتطوير مخرجات التعليم.

وتضمَّن اللقاء شرح الدور الذي تقوم به إدارة التعليم في دعم ومتابعة المعلمين والمعلمات الملتحقين بالبرنامج ، وإنشاء مصفوفة التخصصات المتجانسة، والإشراف على المعلم والمعلمة في التخصص الجديد بعد اجتياز البرنامج، والإسهام في تقييم أداء المتدرب خلال مدة التدريب في محور الخبرات الميدانية.