شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام الرائد في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره الرائد مساء اليوم الجمعة.

موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بنظيره الرائد، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

ترتيب الاتحاد والرائد في دوري روشن

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط عقب الفوز في الجولة الأولى بثلاثية أمام العدالة ثم التعادل السلبي مع الاتفاق.

بينما يقع الرائد في المركز الثامن برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة.

تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: عمر هوساوي – أحمد حجازي – أحمد شراحيلي.

الوسط: عبد الرحمن العبود – طارق حامد – إيغور كورنادو– حمدان الشمراني.

الهجوم: هيلدر كوستا – رومارينهو – عبد الرزاق حمدالله.