شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة الرائد في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه لمواجهة الرائد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الرائد في دوري روشن السعودي

في حراسة المرمى.. مارسيلو جروهي

في خط الدفاع.. عمر هوساوي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي

في خط الوسط.. عبدالرحمن العبود، إيجور كورنادو، طارق حامد، حمدان الشمراني

وفي خط الهجوم.. هيلدر كوستا، رومارينهو، عبدالرزاق حمدالله

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد الرائد في المركز التاسع برصيد 3 نقاط.