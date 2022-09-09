شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الهلال في نهائي سوبر لوسيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الهلال السعودي، في نهائي كأس سوبر لوسيل، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، باستاد لوسيل.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الزمالك لمواجهة الهلال في نهائي سوبر لوسيل

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد عبد الغني - إمام عاشور - سيد عبد الله " نيمار " - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد " زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية ومحمد نديم ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وزكريا الوردي ويوسف إبراهيم " أوباما" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي.