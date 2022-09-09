شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الزمالك في نهائي سوبر لوسيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مواجهة الزمالك، في إطار منافسات نهائي كأس سوبر لوسيل، مساء اليوم الجمعة.

وتبدأ أحداث مباراة نهائي كأس سوبر لوسيل التي سوف تجمع بين فريقي الهلال والزمالك المصري، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال لمواجهة الزمالك في كأس سوبر لوسيل



في حراسة المرمى.. عبدالله المعيوف

في خط الدفاع.. سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، علي آل بليهي، محمد جحفلي

في خط الوسط.. سلمان الفرج، جوستافو كويلار، كاريلو

في خط الهجوم.. سالم الدوسري، أوديون إيجالو، موسى ماريجا