اخبار دوليه – الملك تشارلز الثالث يعلن الأمير وليام وليا للعهد وأميرا لويلز

محمد بن مسعود - الدمام - قال‭ ‬الملك‭ ‬ريتشارد‭ ‬الثالث،‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬تلفزيوني،‭ ‬الجمعة،‭ ‬إنه‭ ‬سيحمل‭ ‬‮«‬عهد‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‮»‬‭ ‬معه‭.‬ وأكد‭ ‬الملك‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬الأول‭ ‬للشعب‭ ‬البريطاني‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬فخور‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬ازدهار‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬وقيمنا‭ ‬ستظل‭ ‬ثابتة‮»‬‭.‬ وأضاف‭: ‬‮«‬سأقوم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعي‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬دستور‭ ‬بلادنا‮»‬‭.‬ وأعلن‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمير‭ ‬وليام‭ ‬سيتحمل‭ ‬المسؤوليات‭ ‬التي‭ ‬أديتها‭ ‬خمسة‭ ‬عقود‮»‬‭.‬ وتابع‭: ‬‮«‬بصفتي‭ ‬وريث‭ ‬التاج‭ ‬أدرك‭ ‬المسؤوليات‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتقي‮»‬‭.‬

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