عاجل.. الملك تشارلز الثالث: سأسير على خطى الملكة إليزابيث

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات أكد الملك تشارلز الثالث، اليوم الجمعة، في أول خطاب له، أنه سيسير على خطة الملكة إليزابيث الثانية. يتبع… أخبار قد تهمك

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