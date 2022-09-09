ثقافي / المجلس العربي للطفولة والتنمية يعقد ندوة لمناقشة أنماط استخدام الأطفال للإعلام

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القاهرة 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسعقد المجلس العربي للطفولة والتنمية بالشراكة مع المركز القومي لثقافة الطفل ندوة بعنوان “إعلام صديق للطفولة”، وذلك في إطار البرنامج الذي ينفذه المركز ضمن نشاطه الصيفي، بحضور عدد من الأطفال والمعنيين بثقافة الطفل.وأوضح المجلس العربي للطفولة والتنمية في بيان اليوم أن الندوة ناقشت أنماط استخدام الأطفال للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والمشاكل التي يتعرضون لها، والجوانب الايجابية والسلبية لهذه الوسائل من وجهة نظرهم.وتضمنت الندوة معرضًا لإصدارات المجلس العربي للطفولة والتنمية، وعرض عدد من الفقرات الفنية، وافتتاح معرض مسابقة الطفل الموهوب، وتوزيع الشهادات على الفائزين في المسابقة.//انتهى//17:15ت م0062





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