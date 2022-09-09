رئيس الطائي: نتيجة مباراة الشباب لا تعكس مستوى اللقاء.. وأشيد بالحكام

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قال رئيس مجلس إدارة نادي الطائي، تركي الضبعان، إن الهزيمة أمام الشباب برباعية لا تعكس مستوى المباراة.

وأضاف الضبعان، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:”النتيجة لا تعكس مستوى اللقاء، لدينا خلل في الدفاع، المدافع الأجنبي لم يلعب في هذه المباراة لأنه جاء قبل وقت قصير ولم يتدرب مع الفريق”.

وأتم رئيس مجلس إدارة نادي الشباب تصريحاته بقوله:”لم نوفق في مباراة الشباب، الفردية طغت في الهجوم لدينا وغابت الجماعية وأشيد بالحكام لأنهم كانوا رائعين في قراراتهم ومن نجوم المباراة وركلة الجزاء بالهدفين الثاني والثالث أخرجت لاعبي الطائي من أجواء المباراة، والشباب سجل من أنصاف الفرص”.



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Source akhbaar24

