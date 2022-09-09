الملك تشارلز الثالث يصل إلى قصر باكنغهام وحشود في استقباله

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وصل ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا إلى لندن قادمين من مدينة ابردين في اسكتلندا.



وصافح الملك تشارلز أثناء وصوله إلى قصر باكنغهام الحشود المتواجدة أمام القصر، والتي تراصت لتحيته.

وسوف يلتقي الملك تشارلز الثالث رئيسة الوزراء ليز تراس، اليوم التي ستشارك عند السادسة مساء بتوقيت لندن وعدد من الوزراء في صلوات بكاتدرائية القديس بولس، كما سيوجه الملك تشارلز الثالث رسالة متلفزة إلى الشعب.

يذكر أن قصر باكنغهام، أعلن أمس (الخميس)، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز 96 عامًا، ونكَس القصر الملكي أعلامه حزنًا على رحيل الملكة إليزابيث، ووضع إعلان وفاتها على باب القصر.

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Source akhbaar24

