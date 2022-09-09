التشكيل المتوقع لـ “الاتحاد” أمام “الرائد”

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يستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره الرائد، مساء اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن.

ومن المتوقع أن يبدأ الاتحاد تحت قيادة مدربه نونو سانتو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مد الله العليان.

خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، عبد الرحمن العبود، إيجور كورنادو، هيلدر.

خط الهجوم: رومارينيو.

ويدخل الاتحاد المباراة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، فيما يحتل الرائد المركز الثامن برصيد 3 نقاط.



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Source akhbaar24

