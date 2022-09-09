احتساب صرف الرواتب والمكافآت وفقًا للشهور الميلادية.. بدءًا من الشهر المقبل

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المستحقات المالية، وفقًا للشهور الميلادية، وذلك بدءا من الشهر التالي لصدور القرار

ونشرت الجريدة الرسمية أم القرى في عددها رقم (4947) الصادر اليوم الجمعة، القرار الذي نص على ما يلي:

«أن تلتزم جميع الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة، من بداية الشهر الميلادي التالي لصدور هذا القرار، باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقًا للتاريخ الميلادي، وأن يكون تاريخ الصرف وفق ما قضى به الأمر السامي رقم (18955) وتاريخ 18/4/ 1439هـ».

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أوضحت في وقت سابق، أن تأخير صرف الأجور والرواتب مخالفة للنظام تستوجب الإبلاغ.

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Source almnatiq

