جوانكا: اكتسبنا الثقة أمام “الطائي” بعد الهدف الأول

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قال المحترف الأرجنتيني بصفوف الشباب، كريستيان جوانكا، إنهم اكتسبوا الثقة بعد المباراة التي جمعتهم بنظيرهم الطائي.

وأضاف جوانكا، في تصريحات للناقل الحصري عقب المباراة:”بعد تسجيلنا الهدف الأول كان هناك ارتياح أكثر، وأخذنا الثقة واستكملنا المباراة بتسجيل ثلاثة أهداف أخرى وفزنا برباعية في نهاية المطاف ولا خلاف على جودة وأهمية إيفر بانيجا، وقد اشتقنا له كثيرا.. أنا سعيد وأتشرف باللعب بجانب هذا اللاعب الشهير”.

وأتم المحترف الأرجنتيني بصفوف الشباب تصريحاته بقوله:”بداية الشباب في مباراة الطائي لم تكن موفقة، لكن علينا ألا ننسى أننا واجهنا خصمًا صعبًا وقويًا، ولديه نفس عدد النقاط، ولم نفقد تركيزنا خلال المباراة”.



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Source akhbaar24

