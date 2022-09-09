“الاتفاق” و”الباطن”.. من ينجح في فك الارتباط؟

︎

.



يستعد فريق الاتفاق لمواجهة نظيره الباطن، عند الساعة 6:30 مساء اليوم (الجمعة) على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن.

وسبق والتقى الفريقان في 10 مواجهات من قبل بدوري المحترفين؛ إذ فاز كل فريق 3 مرات، فيما ساد التعادل في 4 مباريات.

ويدخل الاتفاق المباراة في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة، فيما يتذيل الباطن المسابقة بدون أي نقطة.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

